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आचार्य ने कहा कि महंगे वस्त्रों या 56 भोग के दिखावे से प्रभु नहीं मिलते। भक्त यदि एक मिनट भी पूरे मन से उनका स्मरण करे, तो वह भक्ति अनमोल है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में यह कथा चल रही है। श्रीमद्भागवत को जीवन जीने की कला सिखाने वाला दर्शन बताया। यह ग्रंथ मनुष्य को सत्य, धर्म और शुभ कर्मों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।उन्होंने वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि यह प्रेम की पावन धरा है। यहां भगवान को भक्ति के बंधन में बांधा जा सकता है। कथा का आयोजन हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के वाइस चेयरमैन सतीश गुप्ता करवा रहे हैं। राजकुमार सिंगला, पवन कुमार सिंगला, सोहन लाल सिंगला, रतन लाल सिंगला, विनोद कुमार सिंगला, देसराज गुप्ता और लिबर्टी ग्रुप के एमडी शम्मी बंसल सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे।प्रभु स्मरण का महत्वआचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी ने श्रद्धालुओं को प्रभु स्मरण के लिए समय निकालने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में से 23 घंटे 59 मिनट संसार के कार्यों में लगाएं। परंतु एक मिनट पूरी एकाग्रता से प्रभु के ध्यान में जरूर बिताएं। सच्चे मन से किया गया यह स्मरण विशेष फल देने वाला होता है। भगवान को बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भक्त का निश्छल प्रेम प्रिय है।कीर्तन में ताली बजाने का महत्वसत्संग और कीर्तन का महत्व समझाते हुए आचार्य ने श्रद्धालुओं को उत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भजन-कीर्तन के दौरान पूरे उत्साह से झूमकर ताली बजानी चाहिए। आचार्य ने भक्त प्रह्लाद का उदाहरण देते हुए इस परंपरा का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भक्ति में मन और शरीर दोनों की सहभागिता आवश्यक है। श्रद्धालुओं को सत्संग में पूरे उत्साह के साथ शामिल होना चाहिए।