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उन्होंने अतिरिक्त निगम आयुक्त अशोक कुमार और स्वच्छता अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। घरों का चयन संबंधित पार्षदों, वार्ड कमेटी सदस्यों और निगम की सफाई टीमों के समन्वय से होगा। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के प्रेरक भी इस काम में शामिल रहेंगे। सलोनी शर्मा ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 की प्रभावी पालना के लिए नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। घर से ही कचरा अलग करने की आदत विकसित होने पर वैज्ञानिक तरीके से उसका प्रबंधन आसान होगा। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने और नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।चार श्रेणियों में होगा कचरा अलगअभियान के तहत घरों में चार श्रेणियों में कचरा अलग रखने की जानकारी दी जाएगी। इनमें गीला कचरा, सूखा कचरा, घरेलू सैनिटरी कचरा और घरेलू हानिकारक एवं विशेष कचरा शामिल हैं। नागरिकों को बताया जाएगा कि इन श्रेणियों को अलग-अलग रखने से मिश्रित कचरे की समस्या कम होगी। सुगम स्वच्छता एजेंसी को प्रेरक और सूचना, शिक्षा एवं संचार स्टाफ की तत्काल तैनाती करने को कहा गया है।घरों में खाद बनाने पर जोरनिगमायुक्त ने गीले कचरे से घरों में खाद बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है। नागरिकों को घरेलू खाद बनाने की विधि समझाई जाएगी। उन्हें घरों में ही खाद तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अभियान की वार्डवार कार्ययोजना तैयार होगी। इसमें चयनित घरों में कचरा पृथक्करण की स्थिति और प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी।