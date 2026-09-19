फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Four arrested for vehicle theft; 11 vehicles recovered.

Karnal News: वाहन चोरी में चार गिरफ्तार, 11 वाहन किए बरामद

Sat, 19 Sep 2026 02:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
Four arrested for vehicle theft; 11 vehicles recovered.
पुलिस की गिरफ्त में  वाहन चोरी करने वाले आरोपी। प्रवक्ता
करनाल। एंटी ऑटो थेफ्ट स्टाफ करनाल की टीम ने वाहन चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नौ मोटरसाइकिल और दो एक्टिवा बरामद कीं। सभी को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया। यूनिट प्रभारी रोहताश सिंह ने बताया कि इसके लिए दो विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया था।
विज्ञापन

पहली टीम ने देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर करनाल बाईपास रिंग रोड के पास गांव कुटेल क्षेत्र से साहिल कुमार उर्फ दीवा और मनीष निवासी गांव कैरवाली को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर सात मोटरसाइकिलें बरामद हुईं। दूसरी टीम ने सुखमहेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पश्चिमी यमुना नहर क्षेत्र से आकाश उर्फ काशी निवासी जुंडला और धीरज उर्फ आजाद निवासी हांसी चौक करनाल को काबू किया। उनके कब्जे से दो मोटरसाइकिल और दो एक्टिवा बरामद हुईं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बरामद वाहन थाना शहर, सिविल लाइन, रामनगर, इंद्री, मधुबन, सदर करनाल सहित पानीपत क्षेत्र से चोरी किए गए थे। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed