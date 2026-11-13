Karnal News: फसल अवशेष जलाने पर 10 किसानों के खिलाफ प्राथमिकी

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संवाद न्यूज एजेंसीकरनाल। धान के फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद लगातार मामले सामने आ रहे हैं। वीरवार को फसल अवशेषों में आग लगाने वाले 10 किसानों के खिलाफ प्राथमिकी, जुर्माना और मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रेड एंट्री दर्ज की गई।उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला, खंड/तहसील एवं गांव स्तर पर कमेटियों और एनफोर्समेंट टीमों का गठन किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक जसविंद्र सिंह ने बताया कि जिला करनाल में अब तक पराली जलाने के 22 मामले हरसेक हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। इनमें से 10 किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है।साथ ही सभी 10 किसानों से नियमानुसार जुर्माना वसूलने के साथ मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रेड एंट्री भी दर्ज की गई है। इसके चलते संबंधित किसान अगले दो साल तक अपनी फसल एमएसपी पर नहीं बेच सकेंगे। ये मामले घरौंडा, नीलोखेड़ी, असंध और निसिंग खंड से संबंधित हैं। वहीं करनाल और इंद्री खंड में अभी तक पराली जलाने का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।ब्रास गांव में पराली में लगाई आगकरनाल। पराली जलाने के मामलों में कृषि विभाग की सख्ती और किसानों पर प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद खेतों में फसल अवशेष जलाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला ब्रास गांव से सामने आया है, जहां एक किसान ने निसिंग-ब्रास रोड पर खेतों में धान के फसल अवशेषों में आग लगा दी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक का कहना है कि लोकेशन की जांच की जा रही है।