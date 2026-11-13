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Karnal News: विधायक आवास से महज 100 मीटर दूर व्यक्ति के गले से छीनी चेन

Fri, 13 Nov 2026 03:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 03:04 AM IST
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man's chain was snatched just 100 metres away from the MLA's residence
विधायक आवास से महज 100 मीटर दूर व्यक्ति के गले से छीनी चेन - फोटो : विधायक आवास से महज 100 मीटर दूर व्यक्ति के गले से छीनी चेन
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। शहर के पॉश सेक्टर-13 में बाइक सवार दो बदमाशों ने अस्पताल के बाहर परिवार के साथ मौजूद एक व्यक्ति के गले से बुधवार को करीब दो तोले की सोने की चेन झपट ली और पल्सर बाइक पर भाग निकले। वारदात के समय आरोपियों ने हेलमेट और मास्क लगाया हुआ था।
घटनास्थल से विधायक जगमोहन आनंद के आवास की दूरी करीब 100 मीटर है। पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद 24 घंटे के दौरान आसपास के करीब 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मामले की जांच में थाना पुलिस के साथ सीआईए की टीम भी लगाई गई है।
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पुलिस के अनुसार, पीड़ित करनाल निवासी करीब 40 वर्षीय व्यक्ति का बेटा शांति देवी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती है। वह शाम को अपनी पत्नी और बेटे के साथ अस्पताल के बाहर खाने का सामान लेने आया था। इसी दौरान
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पल्सर बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे और सोने की चेन झपट ली। पीड़ित की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, दोनों युवकों ने उसे हथियार दिखाकर डराया और चेन छीन ली। घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सेक्टर-13 चौकी की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।
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