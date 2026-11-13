Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Instructions to settle pending cases of Intkaal and Demarcation within 10 days

Karnal News: इंतकाल और निशानदेही के लंबित मामले 10 दिन में निपटाने के निर्देश

Fri, 13 Nov 2026 03:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
Instructions to settle pending cases of Intkaal and Demarcation within 10 days
करनाल। जमीन की निशानदेही, जमाबंदी और इंतकाल के लिए तहसीलों के चक्कर काट रहे लोगों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने राजस्व अधिकारियों को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है।
विज्ञापन

डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने वीरवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता से निपटारा किया जाए। इंतकाल के मामलों को अगली बैठक से पहले पूरी तरह निपटाने का लक्ष्य दिया गया है। प्रत्येक तहसील में 10-10 निशानदेही करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

लघु सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक में डीसी ने कहा कि राजस्व विभाग के काम सीधे जनता के हितों से जुड़े हैं। ऐसे में लोगों को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed