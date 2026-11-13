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Karnal News: सरसों और दालों की खेती के फायदे बताए

Fri, 13 Nov 2026 03:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 03:04 AM IST
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Explain the benefits of mustard and pulses cultivation
करनाल। किसान वेलफेयर क्लब ने डीडीए कार्यालय में किसान विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें किसानों को आधुनिक खेती और समस्याओं के समाधान की जानकारी दी गई। संगोष्ठी की अध्यक्षता इलम सिंह गोरसी व मंच संचालन ईश्वर शर्मा ने किया। मुख्य तकनीकी सलाहकार डॉ. धर्मवीर सतीजा ने सरसों और दालों की खेती के फायदे बताए। उन्होंने गेहूं में खरपतवार मंडूसी के नियंत्रण पर भी जानकारी दी। चंडीगढ़ से डायरेक्टर एग्रीकल्चर अमित खत्री ने किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। कृषि विज्ञान केंद्र से डॉ. महासिंह ने गेहूं की फसल में खाद, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण की जानकारी दी। जियोलाइफ एग्रोटेक के डॉ. सुनील कुमार और रणदीप संधू ने जहर मुक्त खेती के लिए नैनो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी दी। संवाद
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