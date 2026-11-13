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Karnal News: राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में खेलेंगे 16 खिलाड़ी

Fri, 13 Nov 2026 03:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 03:02 AM IST
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16 players will play in the state level judo competition
महिला वर्ग में आठ और पुरुष वर्ग में भी आठ खिलाड़ियों का चयन
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्ला। सब जूनियर जूडो एसोसिएशन ने बुधवार को जूडो हॉल बल्ला में जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए ट्रायल आयोजित किए। इसमें करनाल जिले के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसके बाद 16 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया।
चयनित खिलाड़ियों में महिला और पुरुष वर्ग के आठ-आठ खिलाड़ी शामिल हैं। जूडो एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण मान और सचिव नरेंद्र मान ने बताया कि ये खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। ट्रायल के दौरान अभय, साहिल और अमित ने कोच की भूमिका निभाई। रितु मान, सुमित और रविंदर ने निर्णायक की जिम्मेदारी संभाली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे।
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चयनित खिलाड़ी
महिला वर्ग में 28 किलोग्राम में मीत, 32 किलोग्राम में मानसी, 36 किलोग्राम में सीखा और 40 किलोग्राम में पावनी का चयन हुआ। 44 किलोग्राम में पवी, 48 किलोग्राम में विया, 57 किलोग्राम में लतिका और प्लस 57 किलोग्राम भार वर्ग में रिशु ने जगह बनाई। पुरुष वर्ग में 30 किलोग्राम में यश, 35 किलोग्राम में अर्जुन, 40 किलोग्राम में वंश मान और 45 किलोग्राम में मनप्रीत चुने गए। 50 किलोग्राम में आर्यन, 55 किलोग्राम में कुनाल, 66 किलोग्राम में देवांश और प्लस 66 किलोग्राम भार वर्ग में गुरजाप सिंह का चयन हुआ।
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