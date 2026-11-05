Karnal News: मेडिकल कॉलेज के पीछे के गेट से प्रवेश

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करनाल। प्रशासन ने एनडीआरआई के सामने स्थित मेडिकल कॉलेज के पिछले गेट को खुलवा दिया है। अब सभी मरीजों को इसी गेट से प्रवेश दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज का पिछला गेट करीब तीन माह पहले यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बंद कर दिया गया था। अब गृह मंत्री के दौरे के दौरान शहर के अंदर आवागमन प्रभावित होने के कारण इसी गेट को दोबारा खोल दिया गया है, ताकि मरीजों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी न हो। यहीं से जिला अस्पताल के लिए लोग आ-जा सकेंगे।