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Karnal News: रंगमंच पर अंकिता का हुनर, एक नाटक में निभा रहीं चार भूमिकाएं

Sat, 14 Nov 2026 02:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:52 AM IST
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Ankita's stage talent, playing four roles in one play
रंगमंच पर अंकिता का हुनर, एक नाटक में निभा रहीं चार भूमिकाएं - फोटो : रंगमंच पर अंकिता का हुनर, एक नाटक में निभा रहीं चार भूमिकाएं
दिन-रात किया अभ्यासए कुंती और द्रौपदी के किरदार में नजर आ रहीं
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भगवान दास
करनाल। रंगमंच पर अभिनय करना एक कला है, लेकिन एक ही नाटक में लेखन, संगीत संयोजन, कोरियोग्राफी और अभिनय की जिम्मेदारी निभाना किसी चुनौती से कम नहीं। रास कला मंच सफीदों से पिछले पांच वर्षों से जुड़ी युवा रंगकर्मी अंकिता अपनी इसी बहुआयामी प्रतिभा से अलग पहचान बना रही हैं। भारतीय नाट्य अकादमी से प्रशिक्षित अंकिता ने कर्ण उत्सव के पहले दिन मंचित नाटक ''एक और कौन्तेय'' में अपने हुनर की छाप छोड़ी।
महाभारत के महान योद्धा कर्ण के जीवन पर आधारित इस नाटक में अंकिता ने एक साथ कई भूमिकाएं निभाई हैं। वह नाटक की लेखिका होने के साथ संगीत संयोजन और कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। वहीं, मंच पर कुंती और द्रौपदी जैसे दो महत्वपूर्ण स्त्री पात्रों को भी जीवंत कर रही हैं। उनके रचनात्मक योगदान ने नाटक को प्रभावशाली बनाने में अहम भूमिका निभाई है। संगीत, लय, नृत्य और शारीरिक अभिव्यक्ति के बेहतर तालमेल से उन्होंने प्रस्तुति को खास रंगमंचीय स्वरूप दिया है।
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अंकिता का मानना है कि रंगमंच केवल संवाद और अभिनय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संगीत, देहभाषा, नृत्य और भावनाओं का सामूहिक समन्वय होता है। इसी सोच के साथ वह प्रत्येक प्रस्तुति में नए प्रयोग करने का प्रयास करती हैं। रास कला मंच के साथ जुड़कर उन्होंने नाट्य प्रस्तुतियों के अलावा रंगमंचीय प्रशिक्षण और सामाजिक मुद्दों पर आधारित नुक्कड़ नाटकों में भी योगदान दिया है।
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छात्रों को दिया प्रशिक्षण
सितंबर 2026 में उन्होंने ''नमो सेवा, अनकही कहानियां'' नुक्कड़ नाटक का निर्देशन किया। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय सफीदों में आयोजित रंगमंचीय कार्यशाला में नृत्य और शारीरिक अभिव्यक्ति विशेषज्ञ के रूप में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया। रास कला मंच के रंगगुरु एवं निर्देशक रवि मोहन के मार्गदर्शन में वह लगातार अपनी प्रतिभा को निखार रही हैं।

निर्देशक रवि मोहन ने बताया कि ''एक और कौन्तेय'' को तैयार करने के लिए 25 कलाकारों ने करीब 45 दिनों तक दिन-रात मेहनत की। सभी कलाकारों के सामूहिक प्रयास और निरंतर अभ्यास से इस प्रस्तुति को अंतिम रूप दिया गया है।
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