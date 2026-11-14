Karnal News: एक और कौंतेय के मंचन ने किया भावविभोर, कर्ण की जीवन गाथा देख नम हुईं दर्शकों की आंखें

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संवाद न्यूज एजेंसीकरनाल। महाभारत के महान योद्धा और दानवीर कर्ण के जीवन के संघर्ष, त्याग और दानशीलता की गाथा शुक्रवार शाम डॉ. मंगलसेन सभागार में जीवंत हो उठी। कर्ण उत्सव के पहले दिन रास कला मंच सफीदों की ओर से साउंड एंड लाइट ड्रामा ''एक और कौंतेय'' का प्रभावशाली मंचन किया गया। कलाकारों के दमदार अभिनय, प्रभावशाली संवाद और आकर्षक मंच सज्जा ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया।नाटक में कुंती की सूर्य आराधना से लेकर सूर्यदेव के आशीर्वाद से कर्ण के जन्म, उनके जीवन के संघर्ष, सामाजिक उपेक्षा, दानवीरता और पारिवारिक संबंधों को दर्शाया गया। महाभारत के युद्ध तक की घटनाओं को कलाकारों ने प्रभावशाली ढंग से मंच पर उतारा। कर्ण के जीवन के उतार-चढ़ाव, त्याग और दान की भावना ने दर्शकों को भावुक कर दिया। कई दृश्यों में कलाकारों के अभिनय और संवादों पर सभागार तालियों से गूंज उठा। साउंड और लाइट के बेहतर तालमेल ने प्रस्तुति को और प्रभावशाली बनाया।कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक जगमोहन आनंद व महामंडलेश्वर एवं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने निफा की पहल की सराहना करते हुए कहा कि करनाल का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और समृद्ध रहा है। महाराजा कर्ण, जिनके नाम पर शहर का नाम पड़ा, पूरे देश में दानवीर के रूप में पहचाने जाते हैं। मान्यता है कि वह प्रतिदिन 40 मन सोना दान करते थे। उनकी दानशीलता और त्याग की गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं।नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ना उद्देश्य : पन्नूकार्यक्रम के आयोजक एवं निफा अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू ने कहा कि तीन दिवसीय कर्ण उत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी को करनाल के गौरवशाली अतीत से परिचित करवाना है। शहर के इतिहास को खंगालने और महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित करने में पत्रकार विजय शर्मा ने विशेष सहयोग दिया है। उत्सव में नवचेतना मंच, जिला कारागार, ब्रह्माकुमारी आश्रम, एमबीडीडी बाल भवन और जिला पुलिस की ओर से भी स्टॉल लगाए गए हैं। इनके माध्यम से विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और जनकल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम में हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह, कांग्रेस नेता प्रवेश गाबा, पूर्व विधायक जिले राम शर्मा, जेजेपी नेता बृज शर्मा, अमन शर्मा, संगीतकार प्रो. कृष्ण अरोड़ा, महेश शर्मा, लाजपत राय, नरेश बराना, अंजू शर्मा मौजूद रहे।