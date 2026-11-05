फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Eight samples from sweet and bakery shops

Karnal News: मिठाई-बेकरी दुकानों से भरे आठ नमूने

Thu, 05 Nov 2026 02:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
Eight samples from sweet and bakery shops
करनाल। त्योहारों के दौरान मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विभाग की टीम ने काछवा और करनाल शहर में विभिन्न मिठाई दुकानों और बेकरी से कुल आठ नमूने लिए हैं। नमूनों में मिठाइयों, बेकरी उत्पादों और दुग्ध पदार्थों को शामिल किया गया है।
विज्ञापन

विभाग की टीम ने काछवा स्थित बीकानेर स्वीट्स और सतीश स्वीट्स से नमूने लिए। वहीं, करनाल शहर में मुंशीराम की दुकान और एक बेकरी से भी खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए। जांच के लिए स्वेट्स, पेस्ट्री, कुकीज, रसगुल्ला, बर्फी, खोवा और दही के नमूने लिए गए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. कपिला ने बताया कि विभाग की ओर से लिए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed