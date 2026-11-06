Karnal News: 18 कैरेट सोना सस्ता और मजबूत, मांग सबसे ज्यादा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:26 AM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:26 AM IST
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करनाल। सोने के गहने खरीदते समय कैरेट का ध्यान रखना जरूरी है। 24, 22 और 18 कैरेट सोने में मुख्य अंतर उसकी शुद्धता और मजबूती का होता है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है। ओपीएस के संचालक तरुण बंसल ने बताया कि 24 कैरेट सोने में 99.9 प्रतिशत शुद्धता होती है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सिक्के और गोल्ड बार बनाने में होता है।
उन्होंने बताया कि 22 कैरेट सोने में 91.6 प्रतिशत शुद्धता होती है। इसमें तांबा, चांदी या अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे यह सख्त बनता है। इसलिए आभूषण बनाने के लिए इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वहीं, 18 कैरेट सोने में 75 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है। इसमें 25 प्रतिशत अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। यह 22 कैरेट के मुकाबले अधिक मजबूत होता है और डायमंड व डिजाइनर ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है।
भारत में अभी 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम करीब 1.31 लाख से 1.42 लाख प्रति 10 ग्राम की रेंज में चल रहा है। विशेषज्ञ वर्ष 2026 के अंत तक सोना 1.46 लाख से 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास रहने की संभावना जता रहे हैं।
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कैरेट अनुसार कीमत
कैरेट
शुद्धता (प्रतिशत)
कीमत (रुपये)
24 कैरेट
99.9
1,42,960
22 कैरेट
91.6
1,31,060
18 कैरेट
75
1,07,220
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उन्होंने बताया कि 22 कैरेट सोने में 91.6 प्रतिशत शुद्धता होती है। इसमें तांबा, चांदी या अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे यह सख्त बनता है। इसलिए आभूषण बनाने के लिए इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वहीं, 18 कैरेट सोने में 75 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है। इसमें 25 प्रतिशत अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। यह 22 कैरेट के मुकाबले अधिक मजबूत होता है और डायमंड व डिजाइनर ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है।
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भारत में अभी 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम करीब 1.31 लाख से 1.42 लाख प्रति 10 ग्राम की रेंज में चल रहा है। विशेषज्ञ वर्ष 2026 के अंत तक सोना 1.46 लाख से 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास रहने की संभावना जता रहे हैं।
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कैरेट अनुसार कीमत
कैरेट
शुद्धता (प्रतिशत)
कीमत (रुपये)
24 कैरेट
99.9
1,42,960
22 कैरेट
91.6
1,31,060
18 कैरेट
75
1,07,220