Karnal News: 18 कैरेट सोना सस्ता और मजबूत, मांग सबसे ज्यादा

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उन्होंने बताया कि 22 कैरेट सोने में 91.6 प्रतिशत शुद्धता होती है। इसमें तांबा, चांदी या अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे यह सख्त बनता है। इसलिए आभूषण बनाने के लिए इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वहीं, 18 कैरेट सोने में 75 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है। इसमें 25 प्रतिशत अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। यह 22 कैरेट के मुकाबले अधिक मजबूत होता है और डायमंड व डिजाइनर ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है।भारत में अभी 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम करीब 1.31 लाख से 1.42 लाख प्रति 10 ग्राम की रेंज में चल रहा है। विशेषज्ञ वर्ष 2026 के अंत तक सोना 1.46 लाख से 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास रहने की संभावना जता रहे हैं।कैरेट अनुसार कीमतकैरेटशुद्धता (प्रतिशत)कीमत (रुपये)24 कैरेट99.91,42,96022 कैरेट91.61,31,06018 कैरेट751,07,220