Karnal News: तीन बार बदला रूट, महज तीन मिनट में पदयात्रा संपन्न

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खास बात यह रही कि जिस आयोजन की तैयारियां पूरे सेक्टर-12 में आठ दिन से चल रही थीं, वह कार्यक्रम करीब 100 मीटर के दायरे में सिमटकर रह गया। पदयात्रा का रास्ता छोटा होने के कारण शाह को कार्यकर्ताओं के बीच ज्यादा देर चलने का मौका नहीं मिला। सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त थी कि आम लोगों की आवाजाही पर जगह-जगह रोक लगी थी।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल में कुल 44 मिनट रुके। इनमें 28 मिनट उन्होंने भाषण दिया। मंच पर 15 नेताओं को ही जाने का मौका मिला लेकिन माइक गृह मंत्री के अलावा केवल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को ही मिला। दोनों नेताओं ने शाह के संबोधन से पहले अपनी बात रखी। कार्यक्रम में कुर्सियों की व्यवस्था और लंबी अभिनंदन व आभार की औपचारिकताओं से दूरी रखी गई। नेता खड़े-खड़े ही संबोधित करते रहे। आयोजन का स्वरूप पदयात्रा और संबोधन तक सीमित नजर आया। प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने मंच संचालन किया।7 एसपी, 16 डीएसपी और 10 पुलिस कंपनियां के अलावा 1300 पुलिस जवान सुरक्षा में तैनात रहे।मंच पर दिखे प्रदेश के प्रमुख नेताकार्यक्रम में भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री एवं हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी, प्रदेश सह प्रभारी डॉ. भोला सिंह, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, महिपाल ढांडा, रणबीर गंगवा, राव नरबीर, कृष्ण बेदी, डॉ. अरविंद शर्मा, डॉ. कृष्ण मिड्डा, मेयर रेणू बाला गुप्ता, विधायक जगमोहन आनंद, योगेंद्र राणा, भाजपा प्रदेश महामंत्री गोपाल शर्मा और जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर मंच पर रहे।यह रहे रूटपहला रूट : सुपर मॉल से लेकर महात्मा गांधी चौक तक, यहीं पर जनसभा का प्रस्तावदूसरा रूट : सेक्टर-12 टी-पॉइंट से कर्ण कैनाल तक, यहीं पर जनसभा का प्रस्तावतीसरा रूट : मॉल के पास से सेक्टर-12 टी-पॉइंट तक, यहीं पर जनसभा हुई।सुबह 8 बजे : स्थानीय भाजपा नेता पहुंचेसुबह 9 बजे : जांच के बाद से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुईसुबह 11 बजे : पदयात्रा स्थल पर भारी भीड़ जुटीदोपहर 12.37 बजे : केंद्रीय गृहमंत्री पहुंचेदोपहर 12.40 बजे : पदयात्रा संपन्नदोपहर 12.41 बजे : मंच पर पहुंचे सभी नेतादोपहर 12.43 बजे : प्रदेशाध्यक्ष ने स्वागत के साथ मंच संचालन शुरू कियादोपहर 12.47 बजे : केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का संबोधनदोपहर 12.53 बजे : मुख्यमंत्री नायब सैनी का संबोधनदोपहर 01.00 बजे : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधनदोपहर 01.30 बजे : सभी नेता मंच से उतरे