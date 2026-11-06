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Karnal News: बसों से पहुंचे 18 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता, जयघोष से गूंजा कार्यक्रम स्थल

Fri, 06 Nov 2026 02:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:25 AM IST
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Party workers from 18 assembly constituencies arrived by bus; the venue resounded with spirited slogans.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पदयात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंची रोडवेज और प्राइव
करनाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पदयात्रा और जनसभा में शामिल होने के लिए चार जिलों के 18 विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता और समर्थक बसों में सवार होकर करनाल पहुंचे। सुबह से ही अलग-अलग दिशाओं से बसों का आना शुरू हो गया था। कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ते कार्यकर्ता भारत माता के जयकारे लगाते और जोश के साथ नारेबाजी करते नजर आए। आयोजन में युवाओं के साथ महिलाओं और बुजुर्गों की भी भागीदारी रही।
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करनाल, पानीपत, सोनीपत और जींद जिलों में गांव से लेकर विधानसभा स्तर तक परिवहन की व्यवस्था की गई थी। करनाल लोकसभा क्षेत्र की नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा, असंध, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी, इसराना और समालखा विधानसभा सीटों से लोग पहुंचे। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की गन्नौर, राई, खरखौदा, सोनीपत, गोहाना, बरोदा, जुलाना, सफीदों और जींद विधानसभा क्षेत्रों से भी समर्थकों ने भागीदारी की। ब्यूरो
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पदयात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंची रोडवेज और प्राइव

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पदयात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंची रोडवेज और प्राइव

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