Karnal News: गाने बजाने पर विवाद, 25-30 युवकों ने घर पर किया हमला

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बुटाना थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि पीड़ित जसमेर और उसके बेटे सौरव ने इस संबंध में शिकायत की है। शिकायत के अनुसार, दिन में सौरव घर के बाहर ट्रैक्टर पर डेक बजा रहा था। इसी दौरान गांव का एक युवक वहां आया और डेक बंद करने के लिए गाली-गलौज करने लगा। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर उस समय मामला शांत करा दिया।रात को परिवार खाना खाकर सो गया। आरोप है कि करीब साढ़े 10 बजे 25-30 युवक बाइकों पर पहुंचे। कुछ ने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। आते ही उन्होंने घर पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। परिवार ने अंदर से दरवाजा बंद कर जान बचाई। हमलावरों ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। बाहर खड़ी बाइकों की टंकी और लाइटों में भी डंडे मारे। शोर सुनकर पड़ोसी बीच-बचाव करने आया तो उसकी भी पिटाई की।पीड़ित परिवार ने शनिवार को बुटाना थाना पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।