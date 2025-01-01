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Karnal News: गाने बजाने पर विवाद, 25-30 युवकों ने घर पर किया हमला

Mon, 14 Sep 2026 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:25 AM IST
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Dispute over playing music 25 to 30 youths attacked the house.
 घर के बाहर तोड़ फोड़ करते युवकों का सीसीटीवी
करनाल। संधीर गांव में ट्रैक्टर पर गाने बजाने के विरोध पर विवाद हो गया। रात शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे 25 से 30 युवक बाइकों पर एक परिवार के घर पहुंचे और पथराव किया। खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। घर के बाहर खड़ी बाइकों में भी तोड़फोड़ की। बीच-बचाव करने पहुंचे पड़ोसी को लाठी से पीटा।
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बुटाना थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि पीड़ित जसमेर और उसके बेटे सौरव ने इस संबंध में शिकायत की है। शिकायत के अनुसार, दिन में सौरव घर के बाहर ट्रैक्टर पर डेक बजा रहा था। इसी दौरान गांव का एक युवक वहां आया और डेक बंद करने के लिए गाली-गलौज करने लगा। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर उस समय मामला शांत करा दिया।
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रात को परिवार खाना खाकर सो गया। आरोप है कि करीब साढ़े 10 बजे 25-30 युवक बाइकों पर पहुंचे। कुछ ने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। आते ही उन्होंने घर पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। परिवार ने अंदर से दरवाजा बंद कर जान बचाई। हमलावरों ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। बाहर खड़ी बाइकों की टंकी और लाइटों में भी डंडे मारे। शोर सुनकर पड़ोसी बीच-बचाव करने आया तो उसकी भी पिटाई की।
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पीड़ित परिवार ने शनिवार को बुटाना थाना पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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