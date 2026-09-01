Kangra News: बड़ा हादसा टला, बच्चों को उतारते ही खाई में पलटी निजी स्कूल बस

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चालक की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रास्ते में बस में अचानक कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। इस पर चालक ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत बस रोकी और सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया। इसी बीच बस अनियंत्रित होकर पीछे की तरफ लुढ़क गई और सड़क किनारे गहरी खाई में पलट गई।हादसे की आवाज सुनकर मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि हादसे के संबंध में पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि जिस समय बस पलटी, वह पूरी तरह खाली थी और घटना में कोई भी हताहत या घायल नहीं हुआ है। उधर, पंचायत प्रधान राजीव कुमार ने भी निजी स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि की है।