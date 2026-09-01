Kangra News: नढोली में खैर के पेड़ कटान मामले में एफआईआर दर्ज

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गौरतलब है कि वन विभाग की टीम ने नढोली के पास खैर की लकड़ी से लदी एक पिकअप और दो साइलेंट कटर बरामद कर चालक मुशर्रफ (निवासी जम्मू-कश्मीर) को मौके पर ही दबोच लिया था, जबकि कथित ठेकेदार और उसके साथी भागने में सफल रहे थे। प्रारंभिक जांच में करीब पांच हरे-भरे खैर के पेड़ों के कटान की बात सामने आई है।कोटला रेंज अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि अवैध खैर कटान के खिलाफ पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है और विभाग हर पहलू की पड़ताल कर रहा है। वहीं, जवाली के थाना प्रभारी मंजीत मनकोटिया ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हिरासत में लिए गए चालक से पूछताछ की जा रही है और उसके बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।