Karnal News: कोच सतीश राणा और खिलाड़ी मानवी मुंबई में होंगे सम्मानित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:13 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:13 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस लंदन बुक की ओर से जिले के ताइक्वांडो के इंटरनेशनल मास्टर सतीश कुमार राणा और उनकी बेटी मानवी को 13 सितंबर को मुंबई के निजी होटल में सम्मानित किया जाएगा।
मास्टर सतीश राणा ने साल 2008 से 2026 तक विभिन्न स्कूलों, महाविद्यालयों और अकादमी में बेटियों के लिए निशुल्क सेल्फ डिफेंस कैंप लगाकर लगभग 4,06,870 बेटियों को ट्रेनिंग देने पर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड और खिलाड़ी मानवी ने छह साल की उम्र में तीन ईंटों के ऊपर एक पैर से दो मिनट तीन सेकंड संतुलन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया।
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मानवी की उपलब्धियां
19 जुलाई 2026 को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में कांस्य
12 अक्तूबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय ओपन की वन कप में स्वर्ण
2025 हरियाणा स्टेट अस्मिता ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत
2024 अंतरराष्ट्रीय ओपन स्पीड किक ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत
2024 में नेशनल डायमंड अवार्ड से सम्मानित
2023 जिला स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण
2023 करनाल कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप स्वर्ण
28 फरवरी 2023 को तीन साल की उम्र में पहली ब्लैक बेल्ट
28 अप्रैल 2025 को दूसरी ब्लैक बेल्ट हासिल की
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करनाल। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस लंदन बुक की ओर से जिले के ताइक्वांडो के इंटरनेशनल मास्टर सतीश कुमार राणा और उनकी बेटी मानवी को 13 सितंबर को मुंबई के निजी होटल में सम्मानित किया जाएगा।
मास्टर सतीश राणा ने साल 2008 से 2026 तक विभिन्न स्कूलों, महाविद्यालयों और अकादमी में बेटियों के लिए निशुल्क सेल्फ डिफेंस कैंप लगाकर लगभग 4,06,870 बेटियों को ट्रेनिंग देने पर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड और खिलाड़ी मानवी ने छह साल की उम्र में तीन ईंटों के ऊपर एक पैर से दो मिनट तीन सेकंड संतुलन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया।
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मानवी की उपलब्धियां
19 जुलाई 2026 को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में कांस्य
12 अक्तूबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय ओपन की वन कप में स्वर्ण
2025 हरियाणा स्टेट अस्मिता ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत
2024 अंतरराष्ट्रीय ओपन स्पीड किक ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत
2024 में नेशनल डायमंड अवार्ड से सम्मानित
2023 जिला स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण
2023 करनाल कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप स्वर्ण
28 फरवरी 2023 को तीन साल की उम्र में पहली ब्लैक बेल्ट
28 अप्रैल 2025 को दूसरी ब्लैक बेल्ट हासिल की