Karnal News: नाबालिग का वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

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सेक्टर-32 थाने में दी शिकायत में नाबालिग की मां ने बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी कुछ समय पहले ऑनलाइन गेम खेलती थी। इसी दौरान उसकी एक युवक रणजीत से ऑनलाइन पहचान हुई। आरोप है कि युवक ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के दौरान बेटी की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना ली। बाद में वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग दिखाकर उसके ई-मेल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया।आरोप है कि आरोपी अब फोन पर बेटी को अपनी बात मानने के लिए दबाव डाल रहा है। ऐसा नहीं करने पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देता है। हाल ही में रणजीत उनके घर तक पहुंच गया और घर के अंदर आकर धमकी दी कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाई तो अंजाम बुरा होगा। इस घटना के बाद परिवार डरा हुआ है। ब्यूरो