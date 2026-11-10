Karnal News: दो डिब्बे मिठाई के साथ अतिरिक्त थैला मांगने पर भिड़े ग्राहक-दुकानदार, चले लात-घूसे

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नौबत यहां तक पहुंची कि दुकान में रखी कुर्सियां और मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी एक-दूसरे पर फेंका गया। बीच-बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। थाना प्रभारी दीपक ने बताया कि दुकानदार पक्ष की ओर से शिकायत दी गई है। दोनों पक्षों के आरोपों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।पुलिस के अनुसार, दिल्ली से एक परिवार घरौंडा में पूजा-अर्चना करने आया था। सोमवार सुबह करीब नौ बजे परिवार के कुछ सदस्य रेलवे रोड स्थित गोयल स्वीट्स पर मिठाई खरीदने पहुंचे। दुकानदार मनोज गोयल के अनुसार, ग्राहकों को दो डिब्बे मिठाई एक पॉलीबैग में डालकर दे दिए गए थे। इसके बाद उन्होंने एक अतिरिक्त कैरीबैग मांगा। दुकान कर्मचारी छोटू ने बताया कि आमतौर पर पांच-छह डिब्बे मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों को ही अतिरिक्त बैग दिया जाता है। इसी बात पर ग्राहक नाराज हो गए और कहासुनी शुरू हो गई।दुकानदार बोला- साथियों को बुलाकर किया हमलादुकानदार मनोज गोयल का आरोप है कि पॉलीबैग को लेकर ग्राहक ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर अपने साथियों को भी बुला लिया। इसके बाद सभी ने मिलकर उस पर और उसके भाई अशोक गोयल पर हमला कर दिया। मनोज के अनुसार, दुकान में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें बचाने का प्रयास किया। मारपीट में अशोक और मनोज दोनों को चोटें आईं।ग्राहक पक्ष का आरोप- पैसे वापस मांगे तो दुकानदार ने की मारपीटग्राहक पक्ष का आरोप है कि कैरीबैग बढ़ने पर उन्होंने मिठाई के पैसे वापस मांगे थे। इस पर दुकानदार और उसके सहयोगियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उनका आरोप है कि बाद में दुकानदार पक्ष के लोगों ने उनकी कार को भी घेर लिया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट के दौरान दुकान में काफी तोड़फोड़ और सामान फेंकने की स्थिति बनी रही। घटना में घायल अशोक गोयल और मनोज गोयल को घरौंडा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। अशोक की हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे करनाल रेफर कर दिया।