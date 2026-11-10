Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Bus conductor dies in road accident; body arrives home for Diwali

Karnal News: सड़क हादसे में बस परिचालक की मौत, दिवाली पर घर आया शव

Tue, 10 Nov 2026 01:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
Bus conductor dies in road accident; body arrives home for Diwali
कर्मबीर शर्मा फाइल फोटो
असंध। सालवन रोड पर डेरा फूला सिंह के समीप शनिवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार निजी बस परिचालक कर्मबीर शर्मा की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार अजय घायल हो गया। दोनों ड्यूटी समाप्त करने के बाद घर लौट रहे थे। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से भाग गया। रविवार को दिवाली के दिन पोस्टमार्टम करा पुलिस ने परिजनों को शव सौंपा। अजय को रोहतक रेफर कर दिया गया है।
विज्ञापन

गांव सालवन निवासी कर्मबीर शर्मा निजी बस में परिचालक के पद पर कार्यरत थे। शनिवार को छोटी दिवाली के दिन ड्यूटी पूरी करने के बाद वह अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव लौट रहे थे। जब वे सालवन रोड पर डेरा फूला सिंह के समीप पहुंचे तो पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कर्मबीर ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि उनका साथी घायल हो गया।
विज्ञापन

दुर्घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। पुलिस और एंबुलेंस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कर्मबीर को मृत घोषित कर दिया। थाना असंध के प्रभारी नसीब सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन व चालक की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed