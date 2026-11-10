Karnal News: दिवाली पर हुए विवाद, दर्जनभर लोग घायल

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पुलिस के अनुसार, गोंदर गांव में गली में पटाखे चलाने को लेकर बच्चों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि बाद में विवाद बढ़ने पर कुछ बच्चों ने जोगिंद्र सिंह के परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान चाकू से हमला किए जाने का भी आरोप है। घटना में जोगिंद्र सिंह के बेटे सहित दो महिलाओं को चोटें आई हैं। तीनों का करनाल में उपचार चल रहा है।वहीं, गुनियाना गांव में भी दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में ईंट-पत्थर चलने की बात सामने आई है। इसमें कई लोगों को हल्की चोटें आई हैं। दीपावली के अगले दिन अगोंध गांव में दो कारों के आपस में टकराने के बाद विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि तंग गली में एक गाड़ी को बैक करते समय पीछे खड़ी दूसरी गाड़ी से टच हो गई थी।इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। घटना में एक पक्ष से सरपंच प्रतिनिधि अगोंध सियाराम, उनके बेटे और मौसेरे भाई मामूराम को चोटें आईं। वहीं, दूसरे पक्ष से अमित और अशोक कुमार घायल हो गए। दोनों पक्षों के घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष एक ही परिवार से संबंधित हैं। मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस शिकायतों के आधार पर घटनाओं की जांच में जुटी है।