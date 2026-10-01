फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Anish advances to the next round at the Asian Shooting Championships.

Karnal News: एशियाई निशानेबाजी में अनीश ने किया अगले दौर में प्रवेश

Thu, 01 Oct 2026 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
Anish advances to the next round at the Asian Shooting Championships.
करनाल। जिले के युवा निशानेबाज अनीश भानवाला ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में अगले दौर में जगह बनाई है। प्रतियोगिता के पहले दिन उन्होंने सटीक निशानेबाजी करते हुए कुल 290 अंक प्राप्त किए। इस शानदार प्रदर्शन के साथ वह तालिका में पांचवें स्थान पर रहे। वीरवार को अंतिम क्वालीफायर मुकाबला है।
विज्ञापन

अनीश के पिता जगपाल ने बताया कि उन्होंने मैच की शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। रैपिड फायर पिस्टल के इस कठिन मुकाबले में उनके निशाने बेहद सटीक थे। उनकी गति और एकाग्रता उनके अच्छे प्रदर्शन और आत्मविश्वास को दर्शाती है। अनीश शुक्रवार को प्रतियोगिता के अंतिम क्वालीफायर चरण में उतरेंगे। यह चरण फाइनल में जगह बनाने के लिए बेहद निर्णायक साबित होगा।
विज्ञापन

जगपाल ने कहा कि अनीश ने पहले दिन उम्मीद के मुताबिक ही प्रदर्शन किया है। 290 अंकों का स्कोर एक मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। अंतिम क्वालीफायर दौर चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अनीश मानसिक रूप से मजबूत दिख रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वह फाइनल के लिए आसानी से क्वालीफाई कर लेंगे। उनका लक्ष्य शीर्ष खिलाड़ियों में जगह बनाकर सीधे फाइनल में प्रवेश करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन



उपलब्धियां

अनीश भानवाला ने 2023 सीनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। यह पदक 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में 12 साल बाद देश को मिला। इससे पहले 2022 सीनियर वर्ल्ड कप में उन्हें एक टीम स्वर्ण पदक भी मिला था। वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में कॉमनवेल्थ गेम में अनीश ने स्वर्ण पदक जीता। उस समय वह 10वीं कक्षा में पढ़ाई करते थे। फरवरी 2018 में सिडनी में जूनियर वर्ल्ड कप में मुस्कान और अनीश ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed