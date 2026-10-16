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Karnal News: हसनपुर पंचायत पर लाखों के गबन के आरोप

Fri, 16 Oct 2026 11:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:23 PM IST
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Allegations of embezzlement of lakhs at Hasanpur Panchayat
घरौंडा एडवोकेट अमित कुमार जानकारी देते हुए। संवाद
घरौंडा। गांव हसनपुर की ग्राम पंचायत में सरकारी धन के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। एडवोकेट अमित कुमार की ओर से लगाई गई आरटीआई के तहत मिली जानकारी के आधार पर ग्रामीणों ने कैश बुक, बिल बुक और पंचायती भूमि की लैंड लेवलिंग सहित विभिन्न कार्यों में लाखों रुपये की गड़बड़ी का दावा किया है। ग्रामीण बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे और सरपंच को निलंबित करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा कथित गबन की राशि की रिकवरी करने की मांग उठाई। संवाद
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