Karnal News: हसनपुर पंचायत पर लाखों के गबन के आरोप

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घरौंडा। गांव हसनपुर की ग्राम पंचायत में सरकारी धन के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। एडवोकेट अमित कुमार की ओर से लगाई गई आरटीआई के तहत मिली जानकारी के आधार पर ग्रामीणों ने कैश बुक, बिल बुक और पंचायती भूमि की लैंड लेवलिंग सहित विभिन्न कार्यों में लाखों रुपये की गड़बड़ी का दावा किया है। ग्रामीण बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे और सरपंच को निलंबित करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा कथित गबन की राशि की रिकवरी करने की मांग उठाई। संवाद