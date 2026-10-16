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Karnal News: मकान से जुआ खेलते 14 आरोपी काबू

Fri, 16 Oct 2026 11:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:25 PM IST
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14 accused apprehended while gambling in a house
पुलिस चौकी सदर बाजार इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक सतीश कुमार ने जुआ खेल रहे लोगों को किया गिरफ्तार
करनाल। शालीमार कॉलोनी में एक मकान में चल रहे जुए के अड्डे से पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिनके कब्जे से 1.87 लाख रुपये और ताश बरामद हुए। आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सदर बाजार पुलिस चौकी प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर आरोपियों को काबू किया। आरोपियों में शक्ति नगर निवासी अरुण, रामनगर निवासी कपिल उर्फ रिंकू, नरेंद्र कुमार, सेक्टर-35 निवासी जतिन, प्रेम नगर निवासी नवीन, हांसी रोड निवासी रवि, अभिषेक, मांगे राम, प्रवीण, राजकुमार, शिव कॉलोनी निवासी अश्वनी कुमार, गप्पू वाला बाग क्षेत्र शिवाजी कॉलोनी निवासी मिंटू, अजय और अजीत शामिल हैं। ब्यूरो
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