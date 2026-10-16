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Karnal News: कार में बैठे युवक की हत्या के मामले में दो गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 11:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:25 PM IST
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Two arrested for murder of a youth sitting in a car
करनाल। पुराना बस अड्डा के पीछे कार में दोस्त के साथ बैठे लक्ष्य की चाकू और अन्य तेजधार हथियारों से हमला कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों गांव डींगर माजरा निवासी गुरलाज उर्फ शानू और गांव गगसीना निवासी पुनीत को गिरफ्तार किया है।
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पुलिस दोनों को शनिवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। सीआईए-3 के प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि 14 अक्तूबर को लक्ष्य अपने दोस्त के साथ पुराना बस अड्डा के पीछे कार में बैठा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने उस पर लाठी-डंडों, चाकुओं और अन्य तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। लक्ष्य की वीरवार को चंडीगढ़ के अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर थाना शहर में हत्या की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
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पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर वारदात में शामिल अन्य युवकों की पहचान करने का प्रयास करेगी। साथ ही पुरानी रंजिश की वजह और हमले में इस्तेमाल हथियारों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी।
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