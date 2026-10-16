Karnal News: किसानों को दी बकरी पालन की जानकारी

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करनाल। एनडीआरआई के निदेशक डॉ. धीर सिंह के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र में हुए प्रशिक्षण में 39 किसानों को बकरी पालन की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। केंद्र के अध्यक्ष डॉ. पंकज कुमार सारस्वत ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंधन और संसाधनों के सही इस्तेमाल से बकरी पालन की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाई जा सकती है। डॉ. चिन्मयी साहू, डॉ. गोपाल गवाने, डॉ. रमेश चंद्र, डॉ. करुणा प्रकाश बम्बोडे ने भी अन्य जानकारियां दीं। ब्यूरो