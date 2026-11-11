Karnal News: दिवाली के बाद छठ का इंतजार, महिलाओं ने की तैयारी

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व्रती महिलाएं नहाय-खाय से पर्व की शुरुआत करती हैं। इसके बाद खरना का अनुष्ठान होता है। फिर 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। महिलाएं डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। वे परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं।मन्नत पूरी होने के बाद हर साल रखती हूं व्रतछठ का इंतजार मुझे दिवाली से भी ज्यादा रहता है। शादी के कई साल बाद तक संतान नहीं हुई थी। उस दौरान परिवार की महिलाओं के साथ छठ पूजा में शामिल होकर संतान सुख की कामना की थी। बेटे के जन्म के बाद से हर साल छठ का व्रत रख रही हूं। अब यह मेरे लिए सिर्फ मन्नत का पर्व नहीं, बल्कि जीवन का सबसे खास त्योहार बन चुका है। व्रत से कई दिन पहले घर की सफाई करती हूं। पूजा के लिए सूप, दउरा, फल और ठेकुआ बनाने का सामान जुटाती हूं। इस दिन पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।- रीना मेहता, वसंत बिहारबचपन से देखती आई हूं छठ की परंपरामायके में बचपन से मां और दादी को छठ पूजा करते देखती आई हूं। शादी के बाद भी इस परंपरा को नहीं छोड़ा। पिछले दस साल से नियमित रूप से छठ का व्रत रख रही हूं। मेरे लिए यह पर्व परिवार को एक साथ जोड़ने का अवसर है। दिवाली पर घर सजाने और मिठाइयां बनाने की खुशी अपनी जगह है, लेकिन छठ की तैयारी का उत्साह अलग होता है। इस बार भी घर में ठेकुआ, चावल के लड्डू और अन्य प्रसाद तैयार करूंगी। पूजा में इस्तेमाल होने वाले फल और पूजन सामग्री पहले से जुटाना शुरू कर दिया है।- पूजा कुमारी, पालम काॅलोनीपरिवार की खुशहाली के लिए करती हूं पूजापिछले 15 साल से छठ का व्रत रख रही हूं। शुरुआत में सास के साथ व्रत करना शुरू किया था। अब यह हमारी पारिवारिक परंपरा बन चुकी है। मैं छठी मैया से अपने बच्चों की अच्छी सेहत, पढ़ाई और परिवार की खुशहाली की कामना करती हूं। छठ के दिनों में मन को अलग ही शांति मिलती है। इस बार भी नहाय-खाय से पहले घर की सफाई करूंगी। खरना का प्रसाद बनाने के साथ ठेकुआ और अन्य पकवान तैयार करूंगी। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर पूरी श्रद्धा के साथ सूर्य देव को अर्घ्य दूंगी।- सोनिया झा, पालम काॅलोनी