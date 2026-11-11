Karnal News: सर्दियों में बदलेगा स्कूलों का समय, 16 नवंबर से नई समय-सारिणी लागू

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विद्यार्थियों को अब नए निर्धारित समय पर ही स्कूल पहुंचना होगा। छुट्टी भी इसी समय-सारिणी के अनुसार होगी। इस कदम का उद्देश्य सर्दियों के दौरान विद्यार्थियों को सुबह जल्दी स्कूल पहुंचने की परेशानी से बचाना है। खासकर छोटे बच्चों को सुबह की ठंड में स्कूल आने-जाने में दिक्कत होती है।नई समय-सारिणीएकल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। इनकी छुट्टी दोपहर 3:30 बजे होगी। जिन स्कूलों में दो शिफ्टों में कक्षाएं लगती हैं, वहां पहली शिफ्ट सुबह 7:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। इसके बाद दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:40 बजे शुरू होगी और शाम 5:15 बजे तक संचालित होगी।वर्जनशिक्षा विभाग की ओर से सर्दियों को देखते हुए स्कूलों की नई समय-सारिणी जारी की गई है। 16 नवंबर से सभी सरकारी स्कूलों में निर्धारित नए समय के अनुसार कक्षाएं संचालित होंगी। एकल और डबल शिफ्ट वाले स्कूलों के लिए अलग-अलग समय तय किया गया है।- रोहताश वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी