Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   More than four hours of auspicious coincidence for Tilak on Bhai Dooj

Karnal News: भाई दूज पर तिलक के लिए चार घंटे से अधिक का शुभ संयोग

Wed, 11 Nov 2026 02:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
More than four hours of auspicious coincidence for Tilak on Bhai Dooj
करनाल। भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज त्योहार बुधवार को मनाया जाएगा। इस बार बहनों को भाइयों के माथे पर तिलक लगाने के लिए दिन में कई शुभ समय मिलेंगे। सुबह से शाम तक अलग-अलग मुहूर्त होने से परिवार अपनी सुविधा अनुसार रस्म पूरी कर सकेंगे।
विज्ञापन

पर्व को लेकर घरों में तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंगलवार को बाजारों में मिठाइयों, नारियल और पूजन सामग्री की खरीदारी बढ़ी रही। भाई दूज पर बहनें भाइयों की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। भाई बहनों को उपहार देकर उनके प्रति स्नेह और सुरक्षा का संकल्प जताते हैं। इस परंपरा के चलते त्योहार का इंतजार भाई-बहनों को खास तौर पर रहता है। जो बहनें भाइयों से दूर रहती हैं, वे भी इस दिन उनसे मिलने पहुंचती हैं। घरों में पकवान बनाने और पूजा की तैयारियां की जा रही हैं।
विज्ञापन

तिलक के शुभ मुहूर्त
श्री श्याम बालाजी ज्योतिष केंद्र के संचालक विनोद शास्त्री ने बताया कि तिलक के लिए शुभ मुहूर्त बुधवार को सुबह 9 बजकर 25 मिनट से दोपहर 1 बजकर 26 मिनट तक शुभ चौघड़िया रहेगा। इसके बाद दोपहर 2 बजकर 27 मिनट से शाम 4 बजे तक भी तिलक का शुभ समय है। शाम को 7 बजे से रात 8 बजकर 47 मिनट तक एक और मुहूर्त उपलब्ध रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed