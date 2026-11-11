Karnal News: दिन निकलने से पहले ही जहरीली हवा घोंटने लगी दम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

आंकड़े बताते हैं कि रात के समय प्रदूषण बढ़ने के बाद सुबह होते ही इसमें फिर तेजी आई। सोमवार सुबह साढ़े 11 बजे एक्यूआई 310 था। शाम चार बजे यह घटकर 189 पर आ गया। इसके बाद रात साढ़े सात बजे 258 और साढ़े 10 बजे 371 दर्ज किया गया। रात एक बजे तक यह 403 पहुंच गया। रात तीन बजे कुछ गिरावट जरूर आई, लेकिन सुबह साढ़े चार बजे एक्यूआई फिर 404 हो गया। इसके बाद सुबह छह बजे 389, आठ बजे 412 और नौ बजे 477 दर्ज किया गया।सुबह नौ बजे के बाद प्रदूषण के स्तर में गिरावट शुरू हुई। सुबह 11 बजे एक्यूआई 365 रहा, जबकि दोपहर दो बजे यह घटकर 270 पर आ गया। हालांकि शाम और रात के समय इसमें फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। शाम सात बजे 275 और रात नौ बजे 298 एक्यूआई रहा।औसत एक्यूआई में भी बढ़ोतरीदिवाली के बाद जिले के औसत एक्यूआई में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। छह नवंबर को औसत एक्यूआई 212 दर्ज किया गया था। सात नवंबर को यह बढ़कर 250 पहुंच गया। आठ नवंबर को गिरावट के साथ 200 और नौ नवंबर को 201 रहा। 10 नवंबर को औसत एक्यूआई 220 दर्ज किया गया। सुबह के समय एक्यूआई में आई तेज बढ़ोतरी ने प्रदूषण की गंभीरता को उजागर किया।इस समय इतना रहा एक्यूआईतिथि समय एक्यूआई09 नवंबर सुबह 11.30 31009 नवंबर शाम 04.01 18909 नवंबर शाम 07.31 25809 नवंबर रात 10.31 37109 नवंबर रात 01.01 40309 नवंबर रात 03.01 34610 नवंबर सुबह 04.31 40410 नवंबर सुबह 06.01 38910 नवंबर सुबह 08.01 41210 नवंबर सुबह 09.01 47710 नवंबर सुबह 11.01 36510 नवंबर दोपहर 02.01 27010 नवंबर शाम 07.01 27510 नवंबर रात 09.01 298औसतन इतना एक्यूआई किया गया दर्ज06 नवंबर 21207 नवंबर 25008 नवंबर 20009 नवंबर 20110 नवंबर 220प्रदूषण बढ़े तो सुबह की सैर से करें परहेजएक्यूआई 400 के पार पहुंचने पर लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर प्रदीप और कुलबीर के अनुसार, सुबह और देर रात प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर खुले में टहलने, दौड़ने और व्यायाम करने से बचें। सांस के मरीज, बुजुर्ग, बच्चे और हृदय रोगी विशेष सतर्कता बरतें। जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और अच्छी गुणवत्ता वाला एन-95 मास्क पहनें। घर में खिड़की-दरवाजे बंद रखें और धूल-धुएं से दूरी बनाएं। सांस लेने में परेशानी, लगातार खांसी या सीने में जकड़न होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।