Karnal News: इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में तीन खिलाड़ियों ने जीते पदक

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यह प्रतियोगिता चंडीगढ़ की सूखना लेक पर आयोजित की गई थी। सीजीसी विश्वविद्यालय, मोहाली ने एक से छह नवंबर तक इसका आयोजन किया। इसमें देशभर के कुल 35 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कोच प्रदीप कुमार ने प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। पदक विजेता खिलाड़ियों को गांव पहुंचने पर खुली जीप में अकादमी तक लाया गया। इस दौरान अकादमी के पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों और अन्य खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी।पदक विजेताओं का प्रदर्शनकुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए हिमांशू ने नौकायन की 500 मीटर कैनो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीतिका ने सीजीसी विश्वविद्यालय, मोहाली की ओर से खेलते हुए नौकायन की सी फोर कैटेगरी 1000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से खेलते हुए निक्कू ने 200 मीटर नौकायन स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। इन खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कोच सलमद्दीन ने खिलाड़ियों की इस उपलब्धि को उनकी कड़ी मेहनत, लगन और अनुशासन का परिणाम बताया।