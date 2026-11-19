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कुलदीप पिछले 18 से 20 साल से ठेकेदार के माध्यम से बिजली निगम में कार्यरत थे। करंट लगने के बाद से उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। इन्फेक्शन फैलने के कारण डॉक्टरों को उनकी बाजू काटनी पड़ी थी लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 31 अक्तूबर को बिजली निगम की ओर से बिजली के पोल ऊंचे करने का काम चल रहा था। इस दौरान मौके पर जेई और एसडीओ भी मौजूद थे। परिवार का आरोप है कि कुलदीप को बिजली की लाइन क्लियर होने की गलत जानकारी दी गई। काम शुरू करते ही उन्हें करंट लगा और वह नीचे गिर पड़े।गंभीर हालत में कुलदीप को पहले विर्क अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उपचार के दौरान उनकी बाजू में इन्फेक्शन फैलने लगा। हालत बिगड़ने पर उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां परिजनों ने उपचार में लापरवाही के आरोप लगाए। दो दिन बाद उन्हें वापस करनाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 16 नवंबर को इन्फेक्शन अधिक फैलने के कारण डॉक्टरों को उनकी बाजू काटनी पड़ी, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका।परिवार पर आर्थिक संकट और जांचकुलदीप परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे और उनकी मौत से पत्नी व तीन बच्चों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पुलिस ने मंगलवार देर रात शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया और बुधवार को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता नसीब सिंह ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जांच और आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है।