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कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलगुरु आचार्य राजेन्द्र कुमार अनायत ने की। सरदार जसबीर सिंह ने कहा कि नशा युवा पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। युवाओं को इसके दुष्परिणाम समझते हुए दृढ़ता से नशे को न कहना होगा। साथ ही अपने मित्रों और साथियों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना होगा। विज्ञापन

कुलगुरु आचार्य राजेन्द्र कुमार अनायत ने कहा कि विश्वविद्यालय में सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नशामुक्त समाज सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलगुरु आचार्य राजेन्द्र कुमार अनायत ने की। सरदार जसबीर सिंह ने कहा कि नशा युवा पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। युवाओं को इसके दुष्परिणाम समझते हुए दृढ़ता से नशे को न कहना होगा। साथ ही अपने मित्रों और साथियों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना होगा।कुलगुरु आचार्य राजेन्द्र कुमार अनायत ने कहा कि विश्वविद्यालय में सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नशामुक्त समाज सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।

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कैथल। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के टीक परिसर में नशामुक्ति अभियान के तहत व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सरदार जसबीर सिंह ने मुख्य वक्ता के रूप में युवाओं को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का संदेश दिया।