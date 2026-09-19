फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   The DC took stock of the facilities at Bal Upvan Ashram.

Kaithal News: डीसी ने बाल उपवन आश्रम में सुविधाओं का लिया जायजा

Sat, 19 Sep 2026 12:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
The DC took stock of the facilities at Bal Upvan Ashram.
बाल उपवन आश्रम में निर्देश देती डीसी। विज्ञ​प्ति
कैथल। उपायुक्त अपराजिता की ओर से विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण बाल उपवन आश्रम कैथल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आश्रम में रह रहे सभी बच्चों से संवाद किया और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, खान-पान, रहन-सहन व अन्य आवश्यक सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
विज्ञापन

डीसी ने बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य व किसी प्रकार की समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आश्रम में बच्चों के लिए उपलब्ध स्वच्छता, भोजन, चिकित्सा सुविधाओं, सुरक्षा व देखभाल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों ने बाल उपवन आश्रम कैथल में बच्चों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं और उनके संरक्षण व कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी डीसी को दी। डीसी अपराजिता ने बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बाल कल्याण समिति के चेयरमैन भीम सैन अग्रवाल, सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्य, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कोमल और डीसीपीयू से राजबीर सिंह और सुरेश कुमार सोशल वर्कर उपस्थित रहे।

बाल उपवन आश्रम में निर्देश देती डीसी। विज्ञप्ति

बाल उपवन आश्रम में निर्देश देती डीसी। विज्ञप्ति

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed