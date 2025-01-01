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Kaithal News: चीका के खाटू श्याम मंदिर में सुंदरकांड पाठ, भक्तिमय हुआ वातावरण

Thu, 08 Oct 2026 12:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:23 AM IST
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Sundarkand recitation held at Cheeka's Khatu Shyam Temple; atmosphere filled with devotion.
सामूहिक रूप से पाठ करते भारत विकास परिषद शाखा चीका के पदाधिकारी एवं सदस्य। विज्ञ​प्ति
गुहला-चीका। भारत विकास परिषद शाखा चीका की ओर से मंगलवार को खाटू श्याम मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन श्रद्धा, भक्ति एवं भक्तिभाव के साथ किया गया। इस अवसर पर परिषद के सदस्यों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया और भगवान श्री हनुमान जी एवं खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त कर धर्मलाभ कमाया। सुंदरकांड पाठ के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा और उपस्थित श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ धार्मिक आयोजन में भाग लिया।
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कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री हनुमान जी एवं खाटू श्याम जी के स्मरण के साथ किया गया। इसके बाद परिषद के सदस्यों ने एकजुट होकर सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया। सुंदरकांड की चौपाइयों एवं दोहों के पाठ से मंदिर परिसर में आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। उपस्थित सदस्यों ने श्रद्धापूर्वक पाठ में भाग लेते हुए परिवार, समाज एवं क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की।
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भारत विकास परिषद शाखा चीका की ओर से समय-समय पर धार्मिक, सामाजिक व सेवा से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। परिषद का उद्देश्य समाज में सेवा, संस्कार, सहयोग एवं आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करना है। इसी कड़ी में आयोजित सुंदरकांड पाठ में परिषद के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। सदस्यों ने कहा कि धार्मिक आयोजनों से मन को शांति मिलने के साथ-साथ समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और संस्कारों को भी मजबूती मिलती है। कार्यक्रम में शाखा के संरक्षक डॉ. विनोद गुप्ता, अध्यक्ष कमल गोयल, सचिव डॉ. निधि बंसल और महिला सहभागिता डॉ. सरिता भाटला उपस्थित रहे।

सामूहिक रूप से पाठ करते भारत विकास परिषद शाखा चीका के पदाधिकारी एवं सदस्य। विज्ञप्ति

सामूहिक रूप से पाठ करते भारत विकास परिषद शाखा चीका के पदाधिकारी एवं सदस्य। विज्ञप्ति

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