Kaithal News: धीमा उठान बना परेशानी, अनाज मंडी में अभी भी पड़े 40 हजार धान के कट्टे

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आढ़ती भीम शर्मा ने बताया कि मंडी में धान का उठान काफी धीमी गति से हो रहा है। बड़ी मात्रा में धान की बोरियां अभी मंडी में पड़ी हैं। समय पर उठान नहीं होने के कारण आढ़तियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।वहीं बिहार से आए श्रमिकों ने बताया कि बोरियों का उठान नहीं होने के कारण आढ़ती अभी उनका हिसाब नहीं कर रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि वे प्रतिदिन अपने निजी खर्च से खाने-पीने का इंतजाम कर रहे हैं। जब तक आढ़तियों की ओर से उनका हिसाब नहीं किया जाता, तब तक वे वापस बिहार भी नहीं जा सकते।करीब 35 श्रमिक ऐसे हैं, जो पिछले 10 दिनों से काम के अभाव में मंडी में बैठे हैं। श्रमिकों ने जल्द से जल्द उठान पूरा करवाकर उनका हिसाब करने की मांग की है, ताकि वे अपने घर लौट सकें।मंडी में उठान का काम लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि दो दिन के अंदर मंडी में पड़ा सारा धान उठवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उठान को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। - नवीन कुमार, निरिक्षक, हैफेड