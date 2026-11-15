Kaithal News: दहेज के लिए विवाहिता से मारपीट, छह पर प्राथमिकी

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पंजाब के पटियाला जिले की रहने वाली विवाहिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी गांव फरल निवासी अनिल के साथ हुई थी। शादी के समय उसके परिवार ने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही पति अनिल, सास बाला, ससुर रामपाल, जेठ सुनील और जेठानी सलोचना ने दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी।विवाहिता के अनुसार, घर बसाने और सामाजिक बदनामी के डर से वह लंबे समय तक ससुराल में प्रताड़ना सहती रही। हालात ज्यादा बिगड़ने पर तीन अप्रैल 2025 को वह मायके चली गई। इसके बाद एक मई 2025 से वह कैथल में किराये के मकान में रह रही है। एसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।