Kaithal News: दहेज में स्कॉर्पियो और 20 लाख रुपये नहीं मिले तो विवाहिता को घर से निकाला

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पति उसके साथ मारपीट करता था। पंचायतों में समझौते के प्रयास भी सफल नहीं हुए। ससुराल पक्ष ने स्कॉर्पियो और 20 लाख रुपये मिलने पर ही उसे वापस ले जाने की शर्त रख दी। पुलिस को दी शिकायत में कलायत की एक कॉलोनी निवासी विवाहिता ने बताया कि उसकी शादी 21 जनवरी 2025 को कुरुक्षेत्र निवासी अरुण के साथ हुई थी। शादी में उसके परिवार ने करीब 18 लाख रुपये खर्च किए थे।सोने-चांदी के गहने, फर्नीचर और अन्य सामान भी दिया था। इसके बावजूद ससुराल वाले उसे कम दहेज लाने के ताने देने लगे। सास दूसरी बहुओं के बड़ी गाड़ियां और अधिक गहने लाने का उदाहरण देकर उसे अपमानित करती थी। पति भी उसके साथ मारपीट करता था। आरोप है कि सास और मौसी सास उसके पति को तलाक देकर दूसरी शादी करने के लिए उकसाती थीं।पंचायत में भी नहीं बनी सहमतिविवाहिता के अनुसार 22 सितंबर 2025 को उसका ससुर उसे मायके छोड़कर चला गया। इसके बाद परिवार ने कई बार पंचायत के माध्यम से समझौते का प्रयास किया, लेकिन ससुराल पक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। आरोपियों ने स्पष्ट कर दिया कि स्कॉर्पियो गाड़ी और 20 लाख रुपये नकद मिलने पर ही उसे वापस लेकर आएंगे। 19 अप्रैल 2026 को भी उसके भाई के पास फोन कर दहेज की मांग की गई। विवाहिता ने 25 मार्च 2025 को अपनी मां के साथ ससुराल पहुंचने पर जेठ-जेठानी पर गाली-ग्लौज और मारपीट करने का भी आरोप लगाया है।शिकायत के आधार पर पति अरुण, ससुर धर्मबीर, सास सुदेश, जेठ अर्जुन, जेठानी संगीता और मौसी सास पूनम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। - सुशील प्रकाश, डीएसपी