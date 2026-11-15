Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Villagers were made aware regarding the safety of their daughters.

Kaithal News: ग्रामीणों को बेटियों की सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

Sun, 15 Nov 2026 11:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Villagers were made aware regarding the safety of their daughters.
रैली निकालते हुए गांव जांबा में। विज्ञप्ति - फोटो : मृतक बॉबी खान
पूंडरी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गांव जांबा में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के प्रति जागरूक किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौल के एसएमओ डॉ. श्याम सुंदर के निर्देशानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फरल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक सैनी के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया।
विज्ञापन

रैली के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के महत्व की जानकारी दी। रैली के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, उनके अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा करने और समाज में बेटा-बेटी के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुपरवाइजर मुख्तयार सिंह, सुदेश, सीएचओ मेघराज भुक्कल, एमपीएचडब्ल्यू राजेश, सुदेश, गीता देवी सहित आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी स्टाफ ने भाग लिया।

रैली निकालते हुए गांव जांबा में। विज्ञप्ति

रैली निकालते हुए गांव जांबा में। विज्ञप्ति- फोटो : मृतक बॉबी खान

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed