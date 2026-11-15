Kaithal News: देवव्रत ढांडा लगातार दूसरी बार बने प्रधान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:53 PM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:53 PM IST
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कैथल। गांव किठाना में ढांडा खाप के निर्माणाधीन चबूतरे पर आयोजित पंचायत में देवव्रत ढांडा को लगातार दूसरी बार खाप का प्रधान चुना गया। हरियाणा सहित दूसरे राज्यों से पहुंचे ढांडा गोत्र के प्रतिनिधियों, बुजुर्गों और गणमान्य लोगों ने सर्वसम्मति से उनके नाम पर सहमति जताई। इसके साथ ही उन्हें अगले पांच वर्षों के लिए खाप की जिम्मेदारी सौंपी गई। दोबारा प्रधान चुने जाने पर देवव्रत ढांडा ने समाज के लोगों का आभार जताया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा, रघबीर नंबरदार, मीर सिंह मिर्चपुर, सरपंच अशोक, सरपंच सुनील, राजा राम धनौरी, कुलदीप नंबरदार, दलबीर ढांडा, सरपंच सुभाष, देवेंद्र कंटरोली, पूर्व सरपंच सुखबीर और रलदू राम मौजूद रहे। संवाद
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