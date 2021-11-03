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यात्रियों का कहना है कि बसों की संख्या कम होने के कारण उन्हें समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत आती है। यात्री राजेंद्र, सुरेश और किताब सिंह ने बताया कि सुबह के समय बस अड्डे पर काफी भीड़ रहती है। बस आते ही उसमें चढ़ने के लिए यात्रियों को मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार बस में सीटें भरने के बाद भी लोग खड़े होकर सफर करते हैं।इसका सबसे अधिक असर विद्यार्थियों पर पड़ता है। उन्हें शिक्षण संस्थानों में पहुंचने में देरी होती है। नौकरीपेशा लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।नई और अतिरिक्त बसों की मांग : मनबीर और सुनील ने बताया कि दोपहर के समय भी विद्यार्थियों की छुट्टी होने पर बसों में भीड़ बढ़ जाती है। यात्रियों की संख्या के अनुपात में बसों की उपलब्धता नहीं होने से सफर मुश्किल हो जाता है।उन्होंने मांग की कि डिपो में नई बसें शामिल की जाएं। साथ ही सुबह और दोपहर के व्यस्त समय में जींद, पूंडरी से कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र रूट पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएं।