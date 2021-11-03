विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसके बाद दूसरे नंबर से कॉल कर खुद को एजेंट बताया और चाचा के पुर्तगाल में फंसे होने की बात कही। ठगों की बातों में आकर किसान ने अलग-अलग ट्रांजेक्शन में 1.05 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में बैंक में जाकर जांच की तो खाते में कोई रकम जमा नहीं मिली।राजकुमार ने साइबर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 18 नवंबर को उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक अनजान नंबर से हाय का संदेश आया। उस नंबर पर उसके चाचा जोगिंद्र की फोटो लगी थी, जो पुर्तगाल में रहते हैं। उसने अपना चाचा समझकर बातचीत शुरू कर दी।ठग ने कहा कि वह कुछ दिन बाद भारत आएगा और तब तक उसके बैंक खाते में 7 लाख 40 हजार 600 रुपये भेज रहा है। इस पर राजकुमार ने उसे अपने बैंक खाते की जानकारी साझा कर दी। इसके बाद ठग ने उसे इतनी ही रकम की फर्जी रसीद भेज दी।बैंक में जांच कराने पर खुला ठगी का मामला : अगले दिन वह बैंक पहुंचा तो पता चला कि उसके खाते में 7 लाख 40 हजार 600 रुपये जमा ही नहीं हुए थे। इसके बाद उसे ठगी का अहसास हुआ। उसने 19 नवंबर को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई।