Kaithal News: बिना अनुमति निर्माण करने पर पांच हजार का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:39 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:39 AM IST
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कैथल। कलायत में नगर पालिका की अनुमति के बिना निर्माण करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने कलायत निवासी नरेश को हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 208 के तहत दोषी करार देते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
आरोपी ने अदालत में स्वेच्छा से अपना जुर्म कबूल कर लिया। जुर्माना अदा करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। कलायत नगर पालिका के सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी ने नरेश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी नगर पालिका की अनुमति के बिना निर्माण कर रहा था। नगर पालिका ने 28 जनवरी 2022 को उसे नोटिस जारी कर निर्माण रोकने और अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे।
इसके बावजूद उसने न तो निर्माण कार्य रोका और न ही निर्माण हटाया। इसके बाद नगर पालिका ने अदालत में शिकायत दायर की। मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं विशेष दैनिक प्री-नेशनल लोक अदालत की पीठासीन अधिकारी गुंजन ठाकुर की अदालत में हुई।
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आरोपी ने बिना किसी दबाव या लालच के अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। आरोपी ने मौके पर ही जुर्माना भर दिया, जिसके बाद उसे रिहा करने के आदेश दिए गए। संवाद
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आरोपी ने अदालत में स्वेच्छा से अपना जुर्म कबूल कर लिया। जुर्माना अदा करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। कलायत नगर पालिका के सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी ने नरेश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी नगर पालिका की अनुमति के बिना निर्माण कर रहा था। नगर पालिका ने 28 जनवरी 2022 को उसे नोटिस जारी कर निर्माण रोकने और अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे।
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इसके बावजूद उसने न तो निर्माण कार्य रोका और न ही निर्माण हटाया। इसके बाद नगर पालिका ने अदालत में शिकायत दायर की। मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं विशेष दैनिक प्री-नेशनल लोक अदालत की पीठासीन अधिकारी गुंजन ठाकुर की अदालत में हुई।
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आरोपी ने बिना किसी दबाव या लालच के अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। आरोपी ने मौके पर ही जुर्माना भर दिया, जिसके बाद उसे रिहा करने के आदेश दिए गए। संवाद