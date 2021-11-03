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आरोपी ने अदालत में स्वेच्छा से अपना जुर्म कबूल कर लिया। जुर्माना अदा करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। कलायत नगर पालिका के सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी ने नरेश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी नगर पालिका की अनुमति के बिना निर्माण कर रहा था। नगर पालिका ने 28 जनवरी 2022 को उसे नोटिस जारी कर निर्माण रोकने और अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे।इसके बावजूद उसने न तो निर्माण कार्य रोका और न ही निर्माण हटाया। इसके बाद नगर पालिका ने अदालत में शिकायत दायर की। मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं विशेष दैनिक प्री-नेशनल लोक अदालत की पीठासीन अधिकारी गुंजन ठाकुर की अदालत में हुई।आरोपी ने बिना किसी दबाव या लालच के अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। आरोपी ने मौके पर ही जुर्माना भर दिया, जिसके बाद उसे रिहा करने के आदेश दिए गए। संवाद