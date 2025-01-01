Kaithal News: सफाई कर्मचारियों ने 9 तक बढ़ाई हड़ताल, सरकार के अल्टीमेटम के बाद भी काम पर नहीं लौटे कर्मचारी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:26 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:26 AM IST
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कैथल। सफाई कर्मचारियों ने 9 सितंबर तक हड़ताल बढ़ा दी है। कर्मचारी यूनियनों ने कहा कि वे अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए सरकार से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे पीछे नहीं हटेंगे। यह फैसला सरकार के उस अल्टीमेटम के बाद आया जिसमें कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के इस सख्त अल्टीमेटम के बाद भी कर्मचारी काम पर नहीं लौटे। उन्होंने साफ किया कि वे इस तरह की धमकियों से डरकर अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे।
नगर पालिका संघ के जिला सचिव शिवचरण ने कहा कि सीवन नगर पालिका में कुछ कर्मचारी काम पर लौटने का मन बना रहे हैं, उनसे बात की जा रही है कि दबाव मानने की जरूरत नहीं है। जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती, हड़ताल जारी रहेगी।
इस पूरे प्रशासनिक और राजनीतिक गतिरोध का खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से जगह-जगह गंदगी के अंबार लग गए हैं। शहर के मुख्य चौराहों, रिहायशी इलाकों और बाजारों के कोनों पर कचरे के पहाड़ खड़े हो चुके हैं। आवारा पशु इस गंदगी को सड़कों पर फैला रहे हैं जिससे न केवल राहगीरों का निकलना दूभर हो गया है बल्कि हवा में फैली बदबू के कारण महामारी और संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। नागरिक प्रशासन से इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने की गुहार लगा रहे हैं।
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दूसरी ओर सरकार ने आंदोलनकारियों को चेतावनी दी है कि सोमवार से अनुपस्थित कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। नगर परिषद के सचिव पवन शर्मा ने कहा कि आम जनता को असुविधा में नहीं डाला जा सकता और आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है।
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नगर पालिका संघ के जिला सचिव शिवचरण ने कहा कि सीवन नगर पालिका में कुछ कर्मचारी काम पर लौटने का मन बना रहे हैं, उनसे बात की जा रही है कि दबाव मानने की जरूरत नहीं है। जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती, हड़ताल जारी रहेगी।
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इस पूरे प्रशासनिक और राजनीतिक गतिरोध का खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से जगह-जगह गंदगी के अंबार लग गए हैं। शहर के मुख्य चौराहों, रिहायशी इलाकों और बाजारों के कोनों पर कचरे के पहाड़ खड़े हो चुके हैं। आवारा पशु इस गंदगी को सड़कों पर फैला रहे हैं जिससे न केवल राहगीरों का निकलना दूभर हो गया है बल्कि हवा में फैली बदबू के कारण महामारी और संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। नागरिक प्रशासन से इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने की गुहार लगा रहे हैं।
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दूसरी ओर सरकार ने आंदोलनकारियों को चेतावनी दी है कि सोमवार से अनुपस्थित कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। नगर परिषद के सचिव पवन शर्मा ने कहा कि आम जनता को असुविधा में नहीं डाला जा सकता और आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है।