Kaithal News: हैचरी निर्माण का विरोध, बनाई जाएगी एक्शन कमेटी

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बैठक में क्षेत्रवासियों ने हैचरी से आसपास के लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और पानी पर संभावित असर के बारे में चिंता जताई। लोगों ने मामले के लिए जल्द ही एक एक्शन कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। साथ ही नगर पालिका प्रशासन को लिखित शिकायत देकर प्रस्तावित निर्माण से संबंधित स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।बैठक में पूर्व प्रशासक अधिकारी वीके सिंह ने कहा कि असंध रोड पर करीब आठ एकड़ भूमि में हैचरी का निर्माण प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित स्थल के आसपास फार्महाउस और आबादी है। हैचरी शुरू होने के बाद दुर्गंध और अपशिष्ट समेत अन्य कारणों से लोगों को परेशानी होने की आशंका है। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कराने की मांग की।मोकम राणा ने बताया कि प्रस्तावित हैचरी के आसपास करीब 15 से 20 परिवार रहते हैं। इसके अलावा क्षेत्र में स्कूल, डेयरी और फार्महाउस भी हैं। उन्होंने कहा कि राजौंद व बीर बांगड़ा समेत कई गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से इसी क्षेत्र से पानी पहुंचता है।