फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Ongoing special campaign for special in-depth review of voter lists

Kaithal News: मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए चल रहा विशेष अभियान

Sun, 30 Aug 2026 11:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
Ongoing special campaign for special in-depth review of voter lists
मतदान केंद्र पर दावे व आपत्तियां लेते बीएलओ। संवाद
कलायत। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए कलायत विधानसभा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। निर्वाचन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन विशेष अभियान तिथियों के दौरान सभी मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी अपने-अपने मतदान केंद्रों पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहकर आमजन से मतदाता सूचियों से संबंधित दावे और आपत्तियां प्राप्त कर रहे हैं। इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है। निर्वाचन विभाग ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे विशेष अभियान के दौरान अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम, विवरण एवं अन्य आवश्यक जानकारी जांचें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि, नाम से संबंधित समस्या और अन्य आपत्ति हो तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित बीएलओ के माध्यम से दावा या आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। अधिकारियों ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध एवं अद्यतन होना स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसलिए सभी पात्र नागरिकों को इस विशेष अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अपने मताधिकार से संबंधित जानकारी को सुनिश्चित करना चाहिए। इस दौरान सुपरवाइजर रवि प्रकाश गर्ग और बूथ लेवल अधिकारी रीना, रेखा, शशि, बाला देवी, उषा, नीलम, अमरजीत और सुखबीर कुमार मौजूद रहे।

मतदान केंद्र पर दावे व आपत्तियां लेते बीएलओ। संवाद

मतदान केंद्र पर दावे व आपत्तियां लेते बीएलओ। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed