आसानी से नहीं मिलता मानव जन्म : बहन रेखा

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कलायत। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आश्रम में बच्चों को राधा रानी व श्री कृष्ण के रूप में सजाया हुआ था। छोटे-छोटे बच्चे भजनों पर थिरक वहां उपस्थित सभी भाई बहनों को मन मोह रहे थे। बहन रेखा ने कहा कि मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। उन्होंने कहा कि जब तक मन मंदिर नहीं बन जाता, तब तक भगवान श्रीकृष्ण के अलौकिक दर्शन नहीं हो सकते। जब मनुष्य के अंदर छिपे पांच विकार निकल जाएंगे और आत्मा की रोशनी सही प्रकार से प्रज्ज्वलित हो जाएगी तो भगवान श्रीकृष्ण का शुभागमन होगा।