Kaithal News: भजनों से किया श्रीकृष्ण की महिमा का गुणगान

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वहीं, पूरे दिन मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर डाले गए झूले में कान्हा को झुलाने का सिलसिला भी जारी रहा। रात के समय कीर्तन के दौरान कृष्ण की वेशभूषा में सजे छोटे-छोटे बच्चों की झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। बच्चों के मनमोहक स्वरूप को देखकर श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान कमेटी के प्रधान देवेंद्र भनोट, सदस्य रामभगत हरित, सतपाल मित्तल, सतपाल शर्मा, हरिपाल कौशल, राजेंद्र शर्मा, राजेश शर्मा, मनीराम शर्मा, मा. शंकर शर्मा का भरपूर सहयोग रहा। विज्ञापन

वहीं, पूरे दिन मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर डाले गए झूले में कान्हा को झुलाने का सिलसिला भी जारी रहा। रात के समय कीर्तन के दौरान कृष्ण की वेशभूषा में सजे छोटे-छोटे बच्चों की झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। बच्चों के मनमोहक स्वरूप को देखकर श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान कमेटी के प्रधान देवेंद्र भनोट, सदस्य रामभगत हरित, सतपाल मित्तल, सतपाल शर्मा, हरिपाल कौशल, राजेंद्र शर्मा, राजेश शर्मा, मनीराम शर्मा, मा. शंकर शर्मा का भरपूर सहयोग रहा।

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राजौंद। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नगर के दुर्गा मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ज्योति प्रचंड ज्ञानदीप स्कूल के प्रबंधक कुलबीर दीक्षित के परिवार की ओर से ज्योति प्रचंड की गई। इस दौरान गायकों ने भजनों से राधा-कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कलाकारों ने भजनों के माध्यम से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण के जन्म होने के बाद आरती की और की एक-दूसरे को बधाई दी।